محافظ الشرقية يُتابع إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية، إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافيتريات والمقاهي حرصاً على مصلحه أبنائنا الطلاب.

أعطي محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بضرورة مراجعة أعمال الصيانة لصنابير مياة الشرب ودورات المياه وأعمال الإنارة داخل المدارس لتهيئتها أمام الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي ثاني أيام العام الدراسي الجديد ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمدارس للقيام بزيارة تفقدية للمدارس للإطمئنان على إنتظام سير العمل بداخلها، فضلاً عن نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود إشغالات أو باعة جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئه الأجواء المناسبه لأبناء المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اطمأن من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل ‏أول وزارة التربية والتعليم، على استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 مؤكدًا على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

أوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

وجه المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية وبرامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.

ومن جانبه أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المُعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحه الاعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب,

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على مديري المدارس بنطاق المحافظة بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة وكذلك عدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة مع ضرورة تواجد عدد 2 فرد أمن على البوابة لديهم وعي بالإجراءات الأمنية المتخذه عند حدوث أحداث طارئه.

وفي أول أيام العام الدراسي الجديد، تواجد رؤساء المراكز والمدن بالمدارس كلا في نطاق عمله للإطمئنان على نظافة الشوارع بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها والتأكد من عدم وجود اشغالات أو باعة جائلين تعوق حركة الطلاب لتهيئة الأجواء المناسبة لأبناء المحافظة.

ومنذ الصباح الباكر، شهدت مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية توافد الطلاب عليها، وسط جو يسوده الفرحة والسعاده لحضور طابور الصباح وبدء العام الدراسي الجديد.