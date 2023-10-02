سقوط مستريحة المصوغات الذهبية في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على مدرسة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 1.550 مليون جنيه بزعم استثمارها فـي مجال المصوغات الذهبية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمود . ا . ك . ا" 32 سنة وعدد "4" آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من "سحر . ح . س . ح" 49 سنة مدرسة ومقيمه دائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "1.550.000 " مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم استثمارها فـي مجال المصوغات الذهبيه مقابل حصولهم علي أرباح شهرية 5 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون ردها .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .