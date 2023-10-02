أوكرانيا: وفاة وإصابة 8 مدنيين في هجوم روسي على دونيتسك

ذكر القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الإيهور موروز، اليوم الاثنين أن الجيش الروسي قتل 3 من سكان المنطقة خلال اليوم الماضي.

وقال موروز - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "في الأول من أكتوبر، قتل الروس 3 من سكان منطقة دونيتسك، في نسكوشن وأفديفكا وتورسكي، وأصيب 5 آخرون في المنطقة"، وشدد على أن العدد الإجمالي للضحايا في المنطقة منذ بداية الحرب الشاملة لا يشمل ماريوبول وفولنوفاخا.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني إصابة طفلين ووالدتهما بجروح في خيرسون نتيجة قصف روسي ليلاً.

وأفاد المكتب، في بيان نقلته وكالة "يوكرينفورم"، بأنه بموجب التوجيهات الإجرائية لمكتب المدعي العام لمنطقة خيرسون، بدأ تحقيق سابق للمحاكمة في الإجراءات الجنائية بشأن انتهاك قوانين وأعراف الحرب (الجزء الأول من المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا).

وأضاف البيان أن الجيش الروسي قصف ليلا المناطق السكنية في خيرسون، فيما أدى القصف المدفعي إلى نشوب حريق في منزل خاص حيث كان ضحايا القصف في منازلهم.