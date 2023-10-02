خطوات لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف

تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف.. يبحث العديد من المواطنين عن خطوات تركيب عداد مياه بدل فاقد ممن تعرضوا لحالات سرقة وفقد العدادات أو تركيب عداد بدل تالف في حالة تعرض العداد للتلف بطريقة ما ، ولتجنب قطع المياه يبحثون عن الطريقة التي تمكنهم من تركيب عداد جديد.

وقد أعلنت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي عن خطوات يجب أن يتبعها المواطن لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف على مستوى جميع الشركات بالمحافظات.

وتستعرض "بوابة الوفد" في السطور التالية المستندات والإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف.



المستندات المطلوبة



يتقدم العميل العميل بطلب تركيب عداد جديد مرفقًا به:

بطاقة الرقم القومي.

صورة لآخر فاتورة استهلاك.

رقم التليفون الأرضي أو المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص به للتواصل.



الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف

تقديم العميل استيفاء طلب الخدمة.

تسديد قيمة المعاينة.

توجه فني الشركة للعقار لإجراء المعاينة والتأكد من تلف العداد.

إخطار العميل بسداد مقايسة استبدال العداد نقدًا.

يصدر أمر شغل للفني لرفع العداد التالف وتركيب العداد الجديد.

يصرف العداد والأدوات المطلوبة من المخازن.

توجه الفنيون لتنفيذ المقايسة الختامية.

يتم تركيب العداد الجديد والانتهاء من تقديم الخدمة.