طريقة استبدال عداد الكهرباء والحصول على "أبوكارت"

عداد الكهرباء" أبو كارت".. يبحث الكثيرين عن طريقة تغيير عداد الكهرباء التقليدى بآخر مسبوق الدفع، حرصا منهم على التخلص من صداع فواتير الاستهلاك الشهرية.

ويمكنك التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن أو الإقامة، أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد.

وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، عدادات يتم تحديثها وتطويرها لتواكب الخدمات الجديدة، من حيث نظام العداد أو كارت الشحن، إذ يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، والحصول على كارت جديد، وشحن عداد الكهرباء أيضا بمبلغ 100 جنيه.

خطوات التغيير والاستبدال

يتوجه المشترك إلى فرع الكهرباء التابع له، وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

إحضار صورة البطاقة الشخصية.

عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

يسدد المشترك رسوم فحص العداد بقيمة 40 جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و80 جنيهًا للعداد الثلاثي.

فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

مميزات العداد مسبوق الدفع

- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة

- التحكم في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

- ترشيد الاستهلاك، حيث يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، حيث يتمتع هذا النوع من العداد بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنحو 90%، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.