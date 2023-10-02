الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (فيديو)

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، موضحة أن البلاد ستشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة مثل السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب الصعيد ومدن القناة.

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طقس المنيا.. إنخفاض درجات الحرارة والعظمى 33 درجة

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طقس معتدل مائل للحرارة بالشرقية.. العظمى 32 مئوية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الاثنين، أن الأمطار لن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت أن البلاد ستشهد أجواءً خريفية في معظم محافظات الجمهورية ويستمر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وذكرت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارًا، والطقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من سيناء.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون معتدلة تماما على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط لأن العظمى بدأت تنخفض وبدأنا نشعر بقيم الحرارة 28 و29 درجة، والأجواء ستظل شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

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