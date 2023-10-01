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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس المنيا.. إنخفاض درجات الحرارة والعظمى 33 درجة

المنيا
المنيا

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 ، إنخفاضا  كبيرا في درجات الحرارة طقس مائل للحرارة  نهارا معتدل ليلا على ربوع البلاد ، بإنخفاض   6 درجات  عن أمس السبت ، وسجلت درجات حرارة العظمى 33 والصغرى 21 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير هيئة  الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد إنخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، من 3 لــ 4 درجات مئوية ، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، حيث يسود طقس حار  مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد ، القاهرة العظمى 31 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة  والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 والصغرى  29 درجة، المنيا العظمى 33 والصغرى 21 درجة 

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