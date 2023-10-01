طقس المنيا.. إنخفاض درجات الحرارة والعظمى 33 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 ، إنخفاضا كبيرا في درجات الحرارة طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على ربوع البلاد ، بإنخفاض 6 درجات عن أمس السبت ، وسجلت درجات حرارة العظمى 33 والصغرى 21 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد إنخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، من 3 لــ 4 درجات مئوية ، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، حيث يسود طقس حار مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد ، القاهرة العظمى 31 والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 و الصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة، المنيا العظمى 33 والصغرى 21 درجة