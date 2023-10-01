طقس معتدل مائل للحرارة بالشرقية.. العظمى 32 مئوية

تشهد، اليوم الأحد، مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية طقس معتدل ومشمس مائلًا للحرارة مصحوبًا بإنخفاص فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 32 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

ويسود طقس معتدل على أغلب انحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الأحد، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 20 درجة فى الساعات الأخيرة .

كان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 1 اكتوبر 2023، طقس مائل للحرارة نهارا في أغلب الأنحاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .