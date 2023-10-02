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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرشح الزمالك يوجه انذارًا لـ كهربا

هشام نصر
هشام نصر

تحدث هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي.

 وقال نصر ، الزمالك لن يتنازل في حقه ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

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وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لن يتنازل عن حق الزمالك في قضية كهربا، وسنحصل على أموالنا كاملة من قضية كهربا، وأحمد فتوح وزيزو لن يرحلا عن القلعة البيضاء.

وأكمل: القائمة التي يترأسها حسين لبيب في انتحابات الزمالك، أنشأت صندوقًا لدعم الزمالك به ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أنه يتمنى إعادة إسم زامورا على ملعب النادي من جديد.

وعن إمكانية إزالة يافطة نادي القرن من على سور نادي الزمالك، قال هشام نصر: بالفعل تمت إزالتها، لكن نظل ونبقى نادي القرن، وأي حق لصالح الزمالك لن نتركه وسنسعى للحصول عليه.

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