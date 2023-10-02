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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام نصر: فكرت في خوض انتخابات الزمالك على مقعد الرئيس

هشام نصر
هشام نصر

أكد هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس الزمالك، أن قائمة حسين لبيب درست جميع مشاكل النادي قبل الترشح في الانتخابات.

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هشام نصر: الزمالك يحتاج لإنشاء فروع جديدة

قال هشام نصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أفكر في الترشح على مقعد الرئيس حال عدم ترشح لبيب".

أضاف: "الانتخابات السابقة في نادي الزمالك لم تكن متكافئة او نزيهة، في الانتخابات الحالية تغيرت الظروف، لا توجد سلبيات مثلما حدث في المرة السابقة، تنقية العضويات وغيرها من القرارات يمنح الانتخابات القادمة نزاهة أكبر".

واصل: "المرشحين في انتخابات الزمالك على علاقة جيدة ببعضهم البعض، لا يجرح أحد في آخر، نتمنى تغيير الصورة الذهنية ".عند الجميع بشأن انتخابات نادي الزمالك

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