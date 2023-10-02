هشام نصر: فكرت في خوض انتخابات الزمالك على مقعد الرئيس

أكد هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس الزمالك، أن قائمة حسين لبيب درست جميع مشاكل النادي قبل الترشح في الانتخابات.

قال هشام نصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت أفكر في الترشح على مقعد الرئيس حال عدم ترشح لبيب".

أضاف: "الانتخابات السابقة في نادي الزمالك لم تكن متكافئة او نزيهة، في الانتخابات الحالية تغيرت الظروف، لا توجد سلبيات مثلما حدث في المرة السابقة، تنقية العضويات وغيرها من القرارات يمنح الانتخابات القادمة نزاهة أكبر".

واصل: "المرشحين في انتخابات الزمالك على علاقة جيدة ببعضهم البعض، لا يجرح أحد في آخر، نتمنى تغيير الصورة الذهنية ".عند الجميع بشأن انتخابات نادي الزمالك