شاهد.. ماجد الحنبلي يفجر مفاجأة بشأن الطعن على ترشح لبيب وجعفر لانتخابات الزمالك وبيع زيزو وغرامة كهربا

بات المستشار ماجد الحنبلي المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك في انتخابات القلعة البيضاء القادمة حديث الساعة في الشارع الرياضي وخصوصًا لدي جماهير القلعة البيضاء بعد تقديم دعوى قضائية في مجلس الدولة يطالب فيها باستبعاد الثنائي فاروق جعفر وحسين لبيب من كشوف المرشحين لانتخابات الزمالك المقبلة.

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وكشف الحنبلي في تصريحات خاصة لـ بوابة وتلفزيون الوفد الإلكترونية ، عن تفاصيل جديدة في الدعوى القضائية التي تم تقديمها في مجلس الدولة باستبعاد الثنائي حسين لبيب وفاروق جعفر.

أكد ماجد الحنبلي في تصريحاته ، ان فكرة الطعن تهدف في الاساس إلى التأكد من عدم وجود عوار قانوني في العملية الانتخابية لحماية مصلحة الزمالك اولا حتى لا يلجأ اخد للطعن على الانتخابات بعد احرائها فالطعنةالذي تقدمت به احراء اخترازي وخطوة استبقاية لحمايه العملية الامتخابية بالكامل.

واوضح انه لجاء للقضاء الاداري لانه الملاذ الأخيرة بالنسبة للمرشحين، في تقديم الطعون الانتخابية التي رفضت من جانب اللجنة الأولمبية لأن قانون الرياضية به عوار في الإجراءات التنظيمية للطعون وهناك مفاجأة ان مركز التسوية التحكيم ملغي طبقا لقرار المحكمة الدستورية في الذي تم إلغاءه في شهر يناير الماضي والذي عاد مرة ثانية في خلال الفترة الماضية بقرار محكمة، ولكن بدون صلاحيات.

أضاف :" ان القضاء الإداري كان سبب في عدم تواجد رئيس نادي وكان السبب أيضًا في عزل مجلس إدارة بالكامل في الوقت الحالي لأن القضاء الإداري هو المسيطر على كافة الطعون الإنتخابية والصيغة التنفيذية تكون واجبة النفاذ أمام الكل".

أرداف :" الطعن الانتخابي الخاص به كان متحدد له جلسة خاصة يوم 23 سبتمبر 2023 الماضي ولكن المدعي عليه طلبوا التأجيل من أجل الإطلاع ".

شاهد التصريحات كاملة

https://fb.watch/ninQEy8-Ct/?mibextid=Nif5oz

أكمل في تصريحاته :" تفاجأت في تصريحات حسين لبيب في أحدي قنوات التلفاز انه اعترف اعترافات تكاد تكون صادمة مثل ان الملف الخاص به “مش كامل ” وهناك بعض الأوراق مسروقة من داخل الملف وأنا أمام المحكمة ضم ملف الكابتن حسين لبيب فاجأت بشجار مع محامين حسين لبيب و محامي نادي الزمالك بخصوص "الملف الناقص "، وطالبت من المحكمة ان اكون خارج هذا الصراع .

وفحر الحنبلي مفاحاة في حواره مع الوفد مؤكدا ان المحكمة منحته شهادة تحرك للكابتن حسين لبيب بضم ملف العضوية كذلك ملف فاروق جعفر ومنحي شهادة من الأمن العام وسوف يشهد جلسة 1 أكتوبر 2023، للمستندات والإطلاع .

وواصل تفجير المفاجآت حيث أكد أن ميرفت السيد المرشحة على منصب رئاسة الزمالك ستنضم له في الطعن بجلسة 1 أكتوبر ،وايضا عمر هريدي المرشح على منصب رئاسة مجلس إدارة الزمالك سينضم للطعن، بهدف الحفاظ وحقوق الجمعية العمومية بنادي الزمالك في المستقبل".

وشدد الحنبلي ان هناك أزمة جديدة هزت الشارع الرياضي الزملكاوي وهي تصفية 42 ألف عضو بنادي الزمالك في الانتخابات القادمة بسبب عدم سداد القيمة المضافة ، وقال : وجهت عتاب شديد للدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بخصوص هذا الملف وتحدثت معه بخصوص هذا الملف وطرق حل الملف الراهن حيث تعرض 50% من الجمعية العمومية من عدم منحهم حقهم الانتخابي وقالي لي عماد البناني انه سيتم توجيه الملف إلى لجنة الفتوي والتشريع للحصول على حكم استرشادي . وهو مار فضته واقترحت عدة حلول لعدم سلب كل هذا العدد من الأعضاء لحقهم بالتصويت في الانتخابات.

انهي الحنبلي في تصريحاتة لبوابة وتلفزيون الوفد قائلا :" أرفض تمامًا بيع أحمد سيد زيزو قولا واحدا بجانب عدم تقسيط غرامة كهربا لاعب الأهلي الحالي لان هذا الملف يعتبر من مقدرات النادي ، وهذا رائي و رائي الجمعية العمومية ، واطالب المجلس الجديد سوء توجدت فيه أو خارجة لازم نسمع لجماهير الزمالك .

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