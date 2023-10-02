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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء ميهوب: عودة جوناثان تضيف الكثير لمودرن فيوتشر

جوناثان لاعب فيوتشر
جوناثان لاعب فيوتشر

أكد علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر أن عودة جوناثان للفريق في الفترة المقبلة تعد قوة وإضافة كبيرة.

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وقال ميهوب عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "جوناثان لاعب مهم وعنصر مفيد لفيوتشر ويخوض آخر مرحلة من التأهيل مع وعودته للمباريات ستضيف قوة أكبر في الجبهة اليسرى. من المقرر عودته من الإصابة عقب التوقف الدولي".
وتابع: "عمر كمال عبد الواحد لاعب جوكر ، مفيد للفريق ويؤدي في أي مركز يطلب منه المشاركة فيه، وأيضا علي زعزع لاعب مميز وصغير في السن وننصحه دائما".
وأضاف: "محمد محمود يتدرب بقوة كبيرة فهو من أولادي إلى جانب ناصر ماهر، ويتعامل مع التدريبات بجدية كبيرة ويريد المشاركة في المباريات لكنه يعرف أن قرار مشاركته بيد المدير الفني".

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