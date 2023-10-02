مودرن فيوتشر يعلق على مطالبة إنبي بالمشاركة في السوبر

أكد علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، أنه يتمنى المشاركة في بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وقال ميهوب خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شكوى إنبي قبل مواجهة الأهلي سابقة، لأن احتمالات الفوز ضعيفة بالنسبة له".

وتابع: "إذا فاز الأهلي على إنبي سيشارك فيوتشر بالسوبر، وأتمنى تواجدنا في البطولة".

علاء ميهوب: حققنا فوزاً درامياً على سينجيدا

وأضاف ميهوب ان فيوتشر حقق فوز درامي قوي والبداية كانت ممتازة ولكن بعض الأخطاء تسببت في استقبالنا هدف وصعبت الأمور أمام منافس قوي وقدم مباراة بآداء أقوى من لقاء الذهاب .

وأكمل : " بين شوطي المباراة المدير الفني صحح ريكاردو فورموسينيو صحح الأخطاء الموجودة في ملعب المباراة ولا بديل غير تحقيق الفوز وشدد على أن محمود رزق حبه لنادي مودرن فيوتشر كان سبب في حصوله على طرد لحماسه الشديد ، وكان من المهم استكمال ضلع الأندية المصرية في التواجد بالبطولات الأفريقية وتحقيق المكسب له طعم خاص ".

وأتم " توقعت هدف التعادل بسبب هبوط إيقاع آداء الفريق وكنت متأكد ان الفريق سيستقبل هدف بحكم الخبرات ، لكن يحسب للفريق الآداء القوي في شوط المباراة الثاني وحسم التأهل لدور المجموعات ".

