ردًا على هجوم أنقرة.. طائرات تركية تقصف شمال العراق بشكل مكثف

شنت تركيا، اليوم الأحد، قصف مكثف على جبال قنديل بمحافظة السليمانية شمالي العراق، لاستهداف مواقع حزب العمال الكردستاني.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.

وأضافت الدفاع التركية، أن الغارات على معاقل حزب العمال الكردستاني، تأتي ضمن حقوق الدفاع عن النفس وميثاق الأمم المتحدة.

فيما أشار مصدر عراقي لـ"الشرق"، إلى أن المقاتلات الحربية التركية تشن سلسلة غارات جوية على مناطق عدة في إقليم كردستان.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الداخلية التركية، أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة عضو في حزب العمال الكردستاني.

هجوم إرهابي في أنقرة

وكانت العاصمة التركية أنقرة، قد شهدت صباح الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

ومن جهته، تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد.

وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

غارات متفرقة على مقرات لحزب العمال الكردستاني

وسبق هذا الهجوم التركي على جبال قنديل، هجوم وقع قبل 3 أسابيع، استهدف مقرات لحزب العمال الكردستاني.

ومطلع سبتمبر الماضي، قال مسؤول أمني عراقي كردي في مدينة أربيل، إن طائرات تركية مسيرة شنّت غارات متفرقة خلال الساعات الماضية، على مقرات لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، أدت إلى اندلاع حرائق وسماع أصوات انفجارات ثانوية.

يذكر أن جبال قنديل تقع على بعد 150 كيلومترا شمالي أربيل، ويأوي مقرات لحزب العمال الكردستاني المناوئ لأنقرة، والذي يتخذ من بلدات حدودية عراقية مجاورة للأراضي التركية معقلاً رئيسا له.

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