الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تركيا.. هجوم إرهابي في أنقرة ووزير الداخلية يكشف التفاصيل

انفجار في تركيا
انفجار في تركيا

 شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجومًا إرهابيًا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

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 وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أن انفجارًا سُمع بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مشيرة إلى أن أعدادًا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

وأوضحت أنه كانت “هناك طلقات نارية بعد سماع الانفجار”.

 وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة.

 الداخلية تكشف التفاصيل:

 كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس": "في حدود الساعة 09.30 صباحًا، نفذ إرهابيان، جاءا على متن مركبة خفيفة، هجومًا بالقنابل أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف: "قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر".

وأشار إلى أن ضابطي شرطي أصيبا بجروح طفيفة أثناء تبادل إطلاق النار".

ويستأنف البرلمان أعماله، اليوم الأحد، بعد العطلة الصيفية.

 

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