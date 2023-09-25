الدكتور عبدالسند يمامة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بالعيد الوطني السعودي

توجه الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولجموع الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وقال رئيس حزب الوفد، إنه بالنيابة عن جموع الوفدين، يتمنى للملكة العربية السعودية مزيدًا من التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، مشددًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية في كافة المجالات وعلى مر العصور.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن مصر والمملكة، يمثلان قلب الأمة العربية النابض بالحياة، بما يحقق المصلحة للشعبين الشقيقين وللأمتين الإسلامية والعربية.