محافظ الوادي الجديد يتابع تشطيبات نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، سير الأعمال الجارية في نادي الهجن والفروسية الدولي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، حيث يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على أعمال التشطيبات في النادي، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

ووجه بسرعة الإنتهاء من مضمار السباق وتمهيد المناطق المحيطة بالمضمار، وسرعة تأثيث وفرش قاعات كبار الزوار ومنصة المشاهدة الرئيسية. كما اطلع على الموقف الإنشائي بالقرية البدوية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية.

وأبدى اللواء الزملوط، والسيدة حنان مجدي، إعجابهما الكبير بسير الأعمال وجودة المواد المستخدمة في التشطيبات.

وأعربا عن تأملهما في أن يصبح النادي مكانًا مثاليًا لممارسة الرياضة وتعزيز قدرات الفرسان والخيالة في المحافظة ومناطق أخرى.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي قريبًا، حيث ستتاح الفرصة للجمهور للاستمتاع بالفعاليات والبطولات الرياضية ومشاهدة عروض الفروسية والهجن الممتعة، سيكون النادي أيضًا مركزًا لتعلم المهارات الفروسية وتطويرها، حيث ستقام دورات وورش عمل للمهتمين برياضة الفروسية.

ويعد تطوير البنية التحتية الرياضية في المحافظة من أولويات الحكومة المحلية، حيث يتم العمل على تطوير النوادي الرياضية وتهيئة المرافق اللازمة لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة وتحقيق النجاح فيها.

ويأمل محافظ الوادى الجديد، أن يساهم نادي الهجن والفروسية الدولي في تعزيز الثقافة الرياضية في المحافظة وتحقيق طموحات الشباب في هذا المجال الهام.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال الخارجة

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال الخارجة

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال الخارجة

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال الخارجة