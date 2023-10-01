مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ورشة اليوم الواحد "لتعليم الخط العربي للأطفال"

تنظم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية تحت إشراف هاجر محروس، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط وتشمل هذه الأنشطة ورشة اليوم الواحد لتعليم الخط العربي للاطفال، بتنفيذ ايمان وهبه، وذلك في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال في مجتمع أسيوط، وتحديدا في مجال الخط العربي. يعتبر الخط العربي فنًا تقليديًا يتطلب مهارات وتقنيات خاصة، وهو يعبر عن هوية الشعوب العربية وتراثها الحضاري.

وتستهدف الورشة الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، حيث يتم تدريسهم أساسيات الخط العربي، بدءًا من تعرفهم على أنواع الخطوط المختلفة وتشكيلها، وصولًا إلى تطبيقها في كتابة جمل بسيطة. تحرص الورشة على توفير بيئة جذابة ومحفزة للأطفال، حيث يتعلمون بشكل ممتع وتفاعلي.

وتهدف الورشة أيضًا إلى تنمية مهارات الأطفال الفنية والابداعية، بالإضافة إلى تحسين تركيزهم وقدرتهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن. يُعَزِّزُ تعلم الخط العربي القدرة على التفكير الناقد والتفكير المرئي لدى الأطفال، مما يعزز مرونتهم العقلية وقدرتهم على التكيف مع التحديات.

ويعتبر هذا المشروع فرصة رائعة للأطفال في منطقة أسيوط لاكتشاف الجمال والتراث الثقافي الذي يحتويه الخط العربي، يتم تقديم الورشة تحت إشراف هاجر محروس، معلمة خبيرة في مجال الخط العربي، وتنفيذ إيمان وهبة، فنانة محترفة ومتخصصة في فن الخط العربي.

وتعد مبادرة تنظيم هذه الورشة بمثابة نسمة من الأمل والإبداع في مجتمع أسيوط، حيث تعمل على خلق جيل قادر على التفكير الإبداعي والتعبير عن أنفسهم بشكل فني. من المهم أن ندعم ونشجع هذه المبادرات الثقافية والفنية في المجتمع، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير المجتمع وتعزيز الهوية الثقافية لدينا.

ورشة اليوم الواحد لتعليم الخط العربي للاطفال تنظمها مكتبة مصر العامة باسيوط