عبدالسند يمامة: حب الوطن فرض عين

ﺗﻜﺪس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺼﺮ ﺑﺨﻴﺮ

الدستور كفل التداول السلمى للسلطة.. وطريق الديمقراطية يبدأ بصندوق الاقتراع

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن تزاحم المصريين على مقرات الشهر العقارى بالقاهرة الكبرى والمحافظات لاستخراج التوكيلات لدعم مرشحى السباق الرئاسى، أكبر دليل على وعى المصريين وإيمانهم الكبير بأهمية المشاركة فى بناء مصر الجديدة، وعدم التخلى عن تلبية نداء الوطن وتفعيل الدستور، وإرساء قواعد الديمقراطية، كما أنه ضرب النموذج والمثل على أن مصر تستطيع السير قدمًا فى طريق الديمقراطية الذى يبدأ بصندوق الاقتراع.

وقال رئيس الوفد: إن حب الوطن فرض عين يلزم الجميع شيوخًا ورجالًا ونساءً وشبابًا بممارسة حقهم الدستورى بديمقراطية تامة ودون ضغط أو توجيه فى اختيار من يشاءون ومن يثقون به للإمساك بزمام الأمور خلال المرحلة المقبلة والسير بسفينة البلاد إلى بر الأمان.

وشدد رئيس الوفد، على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لكافة المرشحين المحتملين للرئاسة فى عرض برامجهم الانتخابية بصورة متماثلة فى وسائل الإعلام عقب فتح باب الترشح مباشرة، حتى يستطيع كل منهم عرض رؤيته وشرح برنامجه للشعب، ليتسنى لجموع المصريين اختيار من يمثلهم وحتى تأتى النتيجة معبرة عن إرادة جموع الناخبين الحقيقية.

وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة، أنه تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تشير إلى أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، سوف يخوض انتخابات رئاسة الجمهورية ممثلاً لحزب الوفد العريق، استجابة لرغبة الوفديين فى ربوع البلاد وإيمانًا بحق المصريين جميعًا فى غدٍ أفضل وأكثر إشراقًا.