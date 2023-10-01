المستشار “الأسيوطي” يهنئ لاعبات “سلة التجمع هايتس” بالفوز على “النصر"

وجه المستشار محمد الأسيوطى، رئيس مجلس إدارة نادي التجمع هايتس، وأعضاء المجلس الشكر لفريق ١٦ سنة بنات لكرة السلة، لفوزهم على نادى النصر،

بنتيجة 49/ 48 بدوري منطقة القاهرة.

وتقدم المستشار "الأسيوطى"، بالتهنئة للاعبات الفريق والجهازين الفني والإداري، بعد الفوز الكبير.

وعبر رئيس مجلس إدارة التجمع هايتس، عن سعادته بالنتائج المتميزة للفريق، مؤكدًا ثقته الكاملة في اللاعبات اللاتي كن على قدر ‏المسئولية، وقدمن أداءً متميزًا في منافسات البطولة.‏

قام بتمثيل الفريق كلا من: راما أحمد محمد المنياوي، ندي محمد فاروق، وندي محمد جاد الله، وسلمي محمد إبراهيم، وجني صلاح عبد الحليم، وجودي شوكت صلاح الدين، وياسمين شريف محمد، وسلمي عبدالله محمد، ونورين علي عاطف، وحسناء محمد أحمد بشير، وجومانه هشام صالح، وريتاج محمد إبراهيم، ورحمه أحمد محمود تحت قيادة المدير الفني كابتن عمر مؤمن، ومدرب الفريق كابتن محمد مصطفي، وإداري الفريق كابتن حنان يوسف، وإدارى الجهاز كابتن عبد الرحمن أسامة، وتحت إشراف إدارة النشاط الرياضى بقيادة مدير النشاط الرياضى كابتن محمد شوقى.