فيوتشر يضرب سينجيدا برباعية ويلحق بالزمالك في دور الـ16 من الكونفدرالية

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر الانتصار على منافسة سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف مقابل هدف ، في المواجهة لتي جمعت الفريقين على ملعب ستاد السلام، في لقاء الإياب بالدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فيوتشر يتأهل لدور المجموعات

سجل اهداف فيوتشر في المواجهة كل من أحمد عاطف في الدقيقة 5 في الشوط الأول، وأضاف النجم أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 53، وتمكن عمر كمال عبدالواحد من إضافة الهدف الثالث لمودرن فيوتشر في الدقيقة 68 وهدف التأهل لدور الـ 16 من الكونفدرالية.

ويضيف ناصر ماهر الهدف الختامي وتأكيد التاهل لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية في الدقيقة 97 من عمر اللقاء، بينما سجل هدف سينجيدا الوحيد اللاعب معروف تشاكي في الدقيقة 28 من نفس الشوط.

شهدت المواجهة حصول اللاعب محمود رزق على بطاقة حمراء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليغيب عن المواجهة المقبلة لمودرن في كأس الكونفدرالية.

بذلك يكون فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات ويجاور نادي الزمالك الذي تأهل أمس أيضًا على حساب فريق أرتا سولار بنتيجة 4-3 لمجموع المواجهتين.