بطعنة نافذة بالصدر.. طالب ينهي حياة مبيض محارة بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مبيض محارة- مقيم دائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالإنتقال وسؤال شقيقه إتهم (طالب- مقيم بذات العنوان) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وتبين إصابته بجرح بفروة الرأس.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل جريمة بشعة ومروعة هزت وجدان الجميع واصابتهم بالحزن العميق والبكاء جراء العثور على طفل مذبوح ، حيث استقبلت مستشفي المنيا العام بمدينة المنيا ، جثة طفل في العقد الأول من عمره ، مذبوح وملقاه داخل احد المنازل بقرية الجزائر التابعة لمركز سمالوط ، وتم فرض كردون امني محيط الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا، قد تلقت اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعده والمشرف علي مركز سمالوط شمال المنيا ، يفيد بالعثور جثة طفل مذبوح وملقاه داخل منزل بقرية الجزائر سمالوط شرق، وجاري عمل التحريات.

وعلى الفور كلف مدير امن المنيا، مباحث المديرية بالتعاون مع مباحث سمالوط شرق بقيادة مفتش مباحث المركز، ورئيس المباحث، بسرعة البحث والتحري والوقوف علي اسباب الواقعة.

وباجراء التحريات الاولية، تبين العثور علي جثه طفل كان مبلغ بغيابه ، وذلك داخل منزل احد الأهالى وبإجراء التحريات تبين ان المتهم مختل عقليا، وان جثه الطفل نجل المدعو " مصطفي محمود ابو الازرق "، وتم معاينة محل الواقعة ،وامرت النيابة العامة بضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

ومن المقرر ان يشيع جثمان الطفل الذبيح الآن بقرية الجزائر، بمركز سمالوط جثمان الطفل الي مثواه الأخير، بمقابر الاسرة بمدافن الشيخ احمد، وذلك بعد استلام جثته بمعرفة النيابة العامة، وتم التحفظ علي والدة المتهم تحت تصرفات النيابة العامة.