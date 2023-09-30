رجل يقتحم قسم شرطة بسيارة (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو لحظة اصطدام سيارة بمركز الشرطة وتوقفها داخل المكتب في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشرطة في نيوجيرسي إن رجلا يواجه عدة تهم بعد أن قاد سيارته إلى مركز للشرطة في بلدة إندبندنس بولاية نيوجيرسي الأربعاء الماضي بعد أن صدم سيارته عمدا في مسكن خاص واقتحمه بسيارته.

وقالت شرطة البلدة المستقلة في بيان صحفي: "صدم المدعى عليه عمدا سيارته تويوتا الرياضية متعددة الاستخدامات في باب المرآب في مسكنه الخاص من أجل تخويف أو مضايقة صاحب المنزل الذي كان لديه أحد معارفه السابقين".

وأكملت: "ثم قاد إلى مركز الشرطة واخترق الجدار، ثم نزل هارجريفز من السيارة وبدا أنه يحتفل بينما هرع ضباط الشرطة لاعتقاله.، وقالت الشرطة ان أغنية "مرحبا بكم في الغابة" سمعت بصوت عال من سيارته في وقت وقوع الحادث.

ويواجه هارجريفز اتهامات بالسرقة والأذى الجنائي وحيازة أسلحة لأغراض غير قانونية والاعتداء والتحرش.



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