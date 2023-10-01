الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق منطقة سمولينسك الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

قامت القوات الأوكرانية بعدة محاولات لمهاجمة منطقة سمولينسك الروسية؛ وقال حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين إنه تم اسقاط خمس مسيرات المنطقة.

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ونقلت وكالة تاس الروسية عن منشور لأنوخين عبر منصة تلجرام "في هذه المرحلة، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شن عدة هجمات إرهابية على منطقة سمولينسك باستخدام المسيرات.

وأضاف في منشوره أنه وبشكل عام، تم اسقاط خمس مسيرات ثابتة الجناحين من قبل أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع فوق سمولينسك وضواحيها.

 

وفي سياق متصل أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف ، اليوم الأحد ، أن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية مؤسسة مدنية في الإقليم بثلاثة صواريخ من طراز S-300.


وذكر سينيهوبوف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" الليلة الماضية، حوالي الساعة 01:00 صباحًا، شن الروس هجومًا صاروخيًا على خاركيف. أصابت ثلاثة صواريخ، يُفترض أنها من طراز S-300، أراضي مؤسسة مدنية. ونتيجة لذلك، اندلع حريق، مضيفًا أنه لم يتم التحقق من مزيد من التفاصيل بعد".

 

وبحسب المسئول الأوكراني، قصف الروس خلال يوم أمس العديد من بلدات خاركيف من بين ذلك بوهودوخيف وتشوهيف وكوبيانسك وإيزيوم بالمدفعية الثقيلو وقذائف الهاون وأسلحة أخرى. وفي أعقاب الهجوم المدفعي الروسي على قرية كوزاشا لوبان في منطقة خاركيف، تضرر مبنيان منزليان، بالإضافة إلى سياج وحظيرة، ما أسفر عن اندلاع حريق.

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