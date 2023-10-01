استقرار أسعار اللحوم بأسواق أسيوط

تشهد أسواق محافظة أسيوط اليوم استقرارًا في أسعار اللحوم المختلفة، حيث تستقر الأسعار عند مستوياتها الحالية. يعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل، بما في ذلك استقرار توافر اللحوم وتواجدها بشكل كافي، وتوزيعها بشكل سلس على المستهلكين.

أسعار الكبدة في سوق أسيوط اليوم :-

تتراوح أسعار الكبدة البلدية ما بين 270 و280 جنيهًا

تتراوح أسعار الكبدة الضأن ما بين 250 و280 جنيهًا

تتراوح أسعار الكلاوي والقلب حوالي 200 جنيه للكيلو

وسعر السجق البلدي حوالي 220 جنيه

سجل سعر كيلو الكبدة ما بين 300 إلى 330 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها

أسعار اللحوم في منافذ التابعة للدولة في سوق أسيوط اليوم :-

تتراوح أسعار اللحوم البرازيلية في منافذ الجيش حوالي 180 جنيها

تتراوح أسعار اللحوم الهندية في المحلات حوالي 210 جنيها

تتراوح أسعار البتلو البلدي ما بين 380 إلى 450 جنيها للكيلو

تتراوح أسعار الريش الضاني ما بين 380 و420 جنيها

تتراوح أسعار اللحم المفروم البلدي ما بين 240 جنيها إلى 300 جنيه للكيلو

سعر السجق البلدي حوالي 300 جنيه

سعر السجق المستورد حوالي 110 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الكندوز في سوق أسيوط اليوم :-

يتراوح سعر لحم الكندوز بين 300 إلى 330 جنيها للكيلو

سجل سعر الكندوز الكبير بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو

تراوح سعر كيلو الكندوز الصغير بين 220 إلى 350 جنيها

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم العادي من 300 إلى 330 جنيهًا

سجلت أسعار اللحوم البلدية الطازجة حوالي 280 جنيها

تتراوح أسعار اللحوم الكندوز ما بين 280 و345 جنيهًا

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجاموسي ما بين 280 و340 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الضأن ما بين 310 و380 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحوم الجملي ما بين 215 و220 جنيه

تتراوح أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 280 و290 جنيه

تتراوح أسعار كيلو القائم من العجول المستوردة ما بين 150 إلى 180 جنيه

تتراوح أسعار كيلو البقري الكندوز ما بين 320 و400 جنيه

سعر كيلو الجاموس القائم الأنثى حوالي 320 جنيه

سعر الجاموس القائم الذكر حوالي 350 جنيه

سعر كيلو البقر القائم من الذكور حوالي 330 جنيه

سعر كيلو البقر الأنثى حوالي 350 جنيه

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بسوق أسيوط اليوم :-

يتراوح سعر اللحوم بين 200 و250 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية يتراوح بين 90 و100 جنيه

سعر اللحوم البلدية الكندوز يتراوح بين 200 و270 جنيهًا

سعر اللحم الضأن يتراوح بين 240 و280 جنيهًا

سعر اللحم المفروم يتراوح بين 150 و170 جنيهًا

سعر كيلو الكبدة المجمدة المستوردة هو 140 جنيهًا

سعر كيلو اللحم الجملي هو 180 جنيهًا

تلتزم الباعة في الأسواق المحلية بتقديم اللحوم ذات الجودة العالية والطازجة للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة وجودة المنتجات. يتم فحص اللحوم بشكل دوري وصارم للتأكد من عدم وجود أي مواد ضارة أو ملوثات تؤثر على صحة المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود أسعار اللحوم العالمية لم يؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية في أسيوط، حيث يتم التعامل مع موردين محليين يقدمون اللحوم بأسعار معقولة ومستدامة. بالتالي، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بأسعار مستقرة ومناسبة للحوم دون أن يعانوا من أية زيادات كبيرة.

تعتبر محافظة أسيوط منطقة زراعية هامة في مصر، حيث يقوم المزارعون المحليون بتربية المواشي وتسويقها في الأسواق المحلية. هذا يساهم في زيادة توافر اللحوم وتنوعها، مما يحافظ على استقرار الأسعار بشكل عام.

من المتوقع أن يستمر الاستقرار في أسعار اللحوم في أسواق أسيوط في الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الرقابية الصارمة والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ينبغي أن يستفيد المستهلكون من هذا الاستقرار من حيث توفر اللحوم بأسعار معقولة وجودة عالية.

بشكل عام، يعد استقرار أسعار اللحوم في أسواق أسيوط إشارة إيجابية للمستهلكين والمزارعين على حد سواء. فهو يوفر الثقة والاستقرار الاقتصادي، مما يعزز الاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة.