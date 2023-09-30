العام الدراسى الجديد| تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية خلال العام الدراسى الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري رقم 27 الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن دمج التكنولوجيا والأنشطة بأنواعها كافة في العملية التعليمية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن فترة المشاهدة تتم على مدار العام الدراسى الجديد من خلال السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس فترة العرض.

نوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة أثناء عرض فترات المشاهدة طوال العام الدراسى الجديد.

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توظيف القنوات التعليمية مدرستنا (٣،٢٠١) في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بدءًا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي العام لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

أضافت وزارة التربية والتعليم أنه يخصص باقي النصاب المقرر خلال العام الدراسى الجديد لحصص المادة لمناقشة المحتوي الذي تم مشاهدته وإتاحة المادة العلمية من خلال مسئول التطوير التكنولوجي وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعتها من المنزل.

وجهت مدير التطوير التكنولوجي بالمديرية بالإشراف على الدخول على الرابط لتحميل الحصص الخاصة بالمواد الدراسية لمدرستنا (۲۰۲۰۱) والتوجيه لجميع الإدارات التعليمية والمدارس بالدخول على الرابط واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للكتاب الدوري المشار إليه بفعالية، إذْ سيتم إرسال الرابط من خلال البريد الإلكتروني الخاص لجميع الإدارات والمدارس.

رسالة وزير التعليم في العام الدراسى الجديد:

قدَّم وزير التربية والتعليم التحية والتقدير للمعلمين والمعلمات، قائلًا: "أنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلًا منتجًا مبوال، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدًا أفضل ومستقبلًا مزدهرًا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بجوانبها كافة علمًا ومعلمًا..وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".

وجه وزير التربية والتعليم خالص الأمنيات بالتفوق والنجاح للطلاب والطالبات، قائلًا: "فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلًا أفضل".

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تخصيص أول أيام العام الدراسى الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى مثل الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

نوَّه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تخصيص أول أيام العام الدراسى الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى هو التغلب على مشكلة التزاحم والتدافع التي تحدث كل عام.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.