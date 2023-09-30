اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بأكثر من٢٩مليون طالب، ينطلق اليوم العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات في كافة الجمهورية، حيث يتوافد على المدارس أكثر من ٢٥مليون طالبا وطالبة، فيما تستقبل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والمتوسطة قرابة ٤ملايين طالبا وطالبة.

ويأتي العام الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب، ورفع حالة الطوارئ في كافة المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب، وسط توجيهات مستمرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتذليل كافو العقبات أمام الطلاب وحسن استقبال الطلاب الجديد.

وتلقى الدكتور رضا حجازي تقريرا مفصلاً من كافة قطاعات الوزارة تضمن التأكيد على جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، حيث كلف "حجازي" مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمواصلة متابعة العملية التعليمية منذ الساعات الأولى لانطلاقها.

وجدد "حجازي" تأكيده على مديري المديريات قبل ساعات من بدء العام الدراسي بحسن استقبال الطلاب وتخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى من كل مرحلة فقط على أن تنتظم صفوف النقل في الحضور بدءاً من اليوم الثاني لبدء العام الدراسي.

وأكد "حجازي " الانتهاء من توريد نسبة ٩٣% من الكتب الدراسية إلى المديريات التعليمية وتحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة، وانضمام المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة "٣٠ ألف معلم" للعمل خلال الأيام القادمة، إلى جانب الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز، في الوقت الذي أشار فيه إلى تدريب ٤٥٠ ألف معلم العام الماضي حول استراتيجيات التدريس وإدارة الفصل.

وطمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب.

وأكد الوزير أن لائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرًا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة.

على الجانب الآخر ، وجه الدكتور أيمن عاشور ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية و انتظام الدراسة بكافة الكليات.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين مع الساعات الأولى لبدء الدراسة.

وأكد الوزير على وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

و كلف "عاشور" كافة القيادات بالتعاون مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم.