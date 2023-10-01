الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يصدق على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

 

صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الفيدرالي المؤقت لتمويل الحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما، وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي.

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استاذ علاقات دولية: عزل مجلس النواب الأمريكي للرئيس جو بايدن أمر صعب

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ترامب يفتح النار على بايدن ويسخر منه مُجددًا

ودعا بايدن  في بيان لها حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ الكونجرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق الراهن.

وأعرب بايدن عن توقعه بأن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ، وأن يضمن استمرار الدعم اللازم لمساعدة كييف في هذا الوقت الحرج.

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