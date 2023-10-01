الرئيس الأمريكي يصدق على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة
صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون الفيدرالي المؤقت لتمويل الحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما، وذلك لتجنب الإغلاق الحكومي.
ودعا بايدن في بيان لها حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ الكونجرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق الراهن.
وأعرب بايدن عن توقعه بأن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ، وأن يضمن استمرار الدعم اللازم لمساعدة كييف في هذا الوقت الحرج.