استاذ علاقات دولية: عزل مجلس النواب الأمريكي للرئيس جو بايدن أمر صعب

علق د. إدموند غريب، استاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون من واشنطن، على فرص عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن من السلطة، مشددًا على أن هناك اعتقاد لدى عدد من الجمهوريين في المجتمع الأمريكي أن جو بايدن الرئيس الأمريكي أساء استخدام سلطاته.

عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأوضح أنهم يريدون محاسبة بايدن لمعرفة هذه العملية وعملية اساءة استخدام السلطة، موضحًا أن هناك شركاء لنجل الرئيس بايدن في عمليات تحويل الاموال واساءة استخدام السلطة أكدوا قيامهم بالعملية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت.

وأضاف أن هناك صراع آخر دائر الآن في أمريكا، بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الموضوع الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاكمته وهو يواجه الآن 4 محاكمات.

وتابع: "الجمهوريين إذا وجودوا ادلة سيتم عزل بايدن.. لا اعتقد أن هناك أعضاء كافية من أجل عزل بايدن.. لكنه شئ صعب".

بدأ الجمهوريون في "مجلس النواب الأمريكي"، أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس "جو بايدن"، مُوضحين إنهم يعتزمون "توفير أساس المساءلة" أثناء عرض قضيتهم على المتشككين في مجلس الشيوخ، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الخميس.

ويستغل رؤساء لجان الرقابة والقضاء في الجلسة الأولى المخصصة لتحقيق العزل الطرق والوسائل لمراجعة الجوانب الدستورية والقانونية المتصلة بموضوع العزل، ويحاولون إظهار ما يقولون إنه ذو صلة بنشاطات نجله هانتر التجارية في الخارج، بالرغم من أن شهودا رئيسيين قالوا إنهم "لم يروا بعد أدلة دامغة على جرائم تستوجب العزل".

فقد قال رئيس لجنة الرقابة من ولاية كنتاكي، النائب الجمهوري جيمس كومر، في كلمته الافتتاحية إن "النواب لديهم جبل من الأدلة التي ستظهر أن جو بايدن أساء استخدام منصبه العمومي لتحقيق مكاسب مالية لعائلته".

وأضاف أن اللجنة ستواصل "متابعة الأدلة لتوفير أساس للمساءلة" أمام الشعب الأمريكي.

الإغلاق الحكومي

وعرض الديمقراطيون مع بداية الجلسة شاشة توضح الأيام والساعات والدقائق المتبقية قبل الإغلاق الحكومي، حيث يبذل الكونغرس جهودا مضنية لتوفير تمويل للحكومة قبل الموعد النهائي بعد يوم السبت.

وقال أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الرقابة، النائب جيمي راسكين: "نحن على بعد اثنتين وستين ساعة من إغلاق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والجمهوريون يطلقون حملة لعزل الرئيس استنادا لكذبة افتضحت وفقدت مصداقيتها منذ أمد".