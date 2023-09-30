السبت 30 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يفتح النار على بايدن ويسخر منه مُجددًا

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

سخر الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من الرئيس الحالي "جو بايدن"، خلال خطاب ألقاه أمام مُناصريه من الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت.

وقال ترامب: "الرجل لا يستطيع إيجاد طريقه للخروج من المنصة! انظروا مثلا هذه منصة، لم أرها من قبل، ولكن لو مشيت يسارا يوجد سلم، ولو مشيت يمينا يوجد سلم، ومع ذلك يقف هو ليقول: أين أنا؟ أين أنا؟!".

وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من الرئيس الأمريكي الحالي، إذ سبق وعرض خلال خطاب عام بولاية أريزونا في أكتوبر الماضي، مقطع فيديو ساخرا مدته دقيقتان، لزلات لسان بايدن وهفواته.

خطاب بايدن أمام "الجمعية العامة"

كما علق ترامب ساخرًا من خطاب بايدن أمام "الجمعية العامة" منتصف سبتمبر الجاري، مبينا أنه خطاب محرج وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب.

ويُلاحظ في حالات كثيرة السلوك الغريب لبايدن، إذ أنه في أوائل أبريل الماضي، ارتكب هفوة لفظية حين قال إن ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هي نائبته.

كما أخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "تطعيم وتصعيد"، وخلط في إحدى المرات بين سوريا وليبيا والعراق وإيران.

وفي يوليو الماضي، نسي أن يوقع على وثيقة لدعم المصنعين الأمريكيين كان قد ألقى خطابا حولها في ولاية مين.

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