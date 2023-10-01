أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2165 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة

تراجعت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2165 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2474 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1856 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1443 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1237 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 927 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17320 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1850 دولارًا للأوقية.