طلال أبو غزالة يكشف عن علاقته بإسرائيل.. (بدأت في 48 ومشينا كلاجئين)

علق د. طلال أبو غزالة، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، على بداية علاقته مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن علاقته بإسرائيل بدأت منذ عام 48، معقبًا: "ألقينا على بأخرة شحن كلاجئين وأجبروني على اللجوء وأنا في سن الـ10 سنوات"، وأنه تحدث مع والده في هذا الوقت، على أنه يريد الانتقام من إسرائيل.

علاقة طلال أبو غزالة مع الاحتلال الإسرائيلي

وأشار “أبوغزالة”، إلى أنه اختار أن ينتقم من إسرائيل من خلال التفوق على العدو بالعلم والعمل، مضيفًا: "لا يوجد لدي عدو في الدنيا سوى العدو الإسرائيلي"، موضحًا أن الاعتراف بإسرائيل لا يؤمله، حيث إن الظلم يملئ العالم وهناك مئات القرارات التي كانت في مصلحة دولة فلسطين ولم يتم تنفيذها أو العمل بها، وجاء ذلك خلال تصريحات لـ"القاهرة والناس".

وأكد أن من سيحرر فلسطين هم الفلسطينيون أنفسهم، مشددًا على أن طفل أكد خلال لقاء تلفزيوني عند تم توجيه له سؤال “ما هي عاصمة إسرائيل”، ليرد: “إسرائيل ليست بلد ولكنها احتلال وفلسطين هي دولة قائمة”، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي نادم من التورط مع هذا الشعب العنيد طوال هذه السنوات العديدة".

وأوضح أن الرأس الفلسطيني قوية ولا تخترق، مشددًا على أن الإرادة الفلسطينية قوية ولن ينتصر عليها في يوم من الأيام، مشددًا على أنه لا يرى عدو سوى العدو الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي العالمي طلال أبو غزالة، إن دراساته تشير إلى أن اقتصاد مصر سيكون السادس على العالم وستكون أقوى اقتصاد في منطقتها، مؤكدا أن الرئيس السيسي يخطط لمستقبل الدولة المصرية ومستقبل الأجيال المقبلة، معقبا: “أمريكا لن تكون الدولة العظمى في عام 2030”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “ آخر النهار ” المذاع على قناة “ النهار”، مساء الإثنين أن أمريكا لن تكون الدولة العظمى في عام 2030 ولكن ستكون الدولة العظمى هي الصين.

وتابع طلال أبو غزالة: "سياسة القيادة المصرية قائمة على البناء المستقبل وهي سياسة حكيمة ، وتوقعاتي الإيجابية لـ اقتصاد مصر قائمة على دراسة وتحليل"، معقبا: ":" أتوقع أن مصر العظيمة ستأخذ مكانها في قيادة العالم واقتصاد مصر سيكون له وضع آخر".