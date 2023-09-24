 التضامن المصري تُكرم "أبو غزالة" ومايا مرسي لخدمة قضايا النساء 

خلال مؤتمر المرأة والسلام

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن المرأة العربية تستطيع قيادة التفاوض والمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية، لذا قامت الجامعة العربية بإنشاء شبكة عربية للأمن والسلام ، وانضمت للشبكات الموجودة حول العالم والتى عضويتها من سفيرات من وزرات الخارجية من الدول العربية.

مؤتمر المرأة والسلام العالمي

جاء ذلك خلال إطلاق مؤتمر أعمال "مؤتمر المرأة والسلام العالمي" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي اقيم يالأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مركز "شاف"، الدكتورة مايا مرسي ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور زين السادات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والأفريقي.

تضمن المؤتمر تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة لجهودها فى الاهتمام بقضايا المرأة، وأيضا تم تكريم الدكتورة مايا مرسي، حيث قام السفير محمد العرابي بتكريمها بإهدائها درع المؤسسة تقديراً لجهودها في خدمة قضايا المرأة ، وخاصة أنها تمثل المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية.

تكريم "أبو غزالة" لخدمة قضايا النساء

قالت الدكتور مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة في كلمتها الافتتاحية أن مصر اتخذت خطوات تاريخية لمساندة المرأة، لافته انه فى مايو 2019 أعلن وزير الخارجية عن خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلم والأمن، مؤكدة اهتمام مصر بتمكين المرأة، و أنها تضع المرأة و بناء قدراتها في قلب جهودها و ذلك من منطلق التزام صادق لتمكين المرأة، بالإضافة إلي مساندة الرجال والشباب وتواجد نسائي قوي في مواقع اتخاذ القرار.

واوضحت مرسي ان الطرف الأكثر تضررا في النزاعات المسلحة والحروب هي المرأة ،مشدده علي أهمية تواجد المرأة علي طاولة المفاوضات بشكل جاد وليس رمزى من اجل إشراك المرأة في عملية السلام وإعادة الاعمار .

تكريم مايا مرسي

واشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي انضمام مصر لاتفاقية منع استغلال المرأة في الأمم المتحدة عام ٢٠١٧ والتى تهدف إلى القضاء علي الاستغلال والاعتداء الجنسي للمرأة، بالإضافة إلى انشاء مركز دولى بهدف دمج الشباب والمرأة في برامج إعادة الاعمار .