طلال أبوغزالة ضيفًا في أولى حلقات الموسم الجديد من "حديث القاهرة"

يحل الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال طلال أبوغزالة، ضيفًا على الإعلامي خيري رمضان في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، المقرر إذاعتها يوم السبت المقبل 30 سبتمبر.

حديث القاهرة:

يتطرق الخبير الاقتصادي طلال أبوغزالة، لعدد من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة، من بينها الأزمات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ أكثر من عام ونص، كما أنه يرد على قلقه حيال الاعتراف بإسرائيل، ومستقبل الاقتصاد المصري.

رد طلال أبوغزالة على عدد من الاسئلة الشخصية، بخصوص ديانته وحجم ثروته باعتباره أحد كبار رجال الأعمال في الوطن العربي، كما أنه يكشف عن قوة الاقتصاد المصري، وحقيقة أن مصر ستكون من أقوى اقتصاديات العلم بما تخطط له في المستقبل.

برنامج "حديث القاهرة"، خلال موسمه الجديد يتناول الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والدولية، ويناقش ويحلل أهم الأحداث والقضايا، وحققَّ برنامج "حديث القاهرة"، على مدار المواسم الماضية نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة، وحظي باهتمام كبير من قبل الجمهور المصري والعربي والدولي.

