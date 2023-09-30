رسالة وزير التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة للمعلمين والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صباح اليوم السبت، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس.

رسالة وزير التربية والتعليم للمعلمين

وقدم وزير التربية والتعليم التحية والتقدير للمعلمين والمعلمات، قائلا: "أنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبوال، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها علما ومعلما..وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة".

رسالة وزير التربية والتعليم للطلاب

ووجه وزير التربية والتعليم خالص الأمنيات بالتفوق والنجاح للطلاب والطالبات، قائلا:"فأنتم حاضر الوطن ومستقبله.. ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل".

قرار وزير التربية والتعليم في أول أيام العام الدراسي الجديد

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى مثل الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الهدف من تخصيص أول أيام العام الدراسي الجديد لتسكين الصفوف الدراسية الأولى هو التغلب على مشكلة التزاحم والتدافع التي تحدث كل عام.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحزمة إجراءات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسي.

وقرر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة رابط المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 مجانا.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تلك المواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية تعمل على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وتتضمن تلك المواد التدريبية اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

