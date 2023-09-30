السيسي وإيشو يؤازران الزمالك أمام أرتا سولار بالكونفدرالية

تواجد الثنائي عمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

السيسي وإيشو يؤازران الزمالك أمام أرتا سولار

خرج عمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" من قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار لأسباب فنية من قبل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

وجاء تشكيل نادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

في حين ضمت قائمة البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.