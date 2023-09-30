الونش يساند الزمالك أمام سولار الجيبوتي

حرص محمود حمدي الونش مدافع الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الفريق في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقامة حاليا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي .

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.