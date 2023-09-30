السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة وفيات حمى الضنك في بنجلاديش إلى أكثر من 900 شخص

تفشى حمى الضنك فى
تفشى حمى الضنك فى بنجلاديش

 

تجاوزت حصيلة ضحايا تفشى حمى الضنك فى بنجلاديش عتبة الـ900 حالة وفاة وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن السلطات الصحية فى بنجلاديش، وذلك البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا، تشير إلى أن التفشى بدأ خلال شهر مايو الماضى تقريبا. 

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ومن جهتهم، قال مسؤولون فى منظمة الصحة العالمية "إن المرض تفشى فى أنحاء البلاد، وأكثر من 130 ألف شخص أصيبوا بالمرض حتى الرابع من سبتمبر الجاري، ما يمثل ارتفاعا بمقدار 20 ضعفا مقارنة بالفترة ذاتها فى العام الماضي.

 

وحذر خبراء الصحة العالمية من أن تغيير المناخ يساهم فى انتشار حمى الضنك والأمراض الآخرى التى تسببها الفيروسات التى ينقلها البعوض.

 

جدير بالذكر أن حمى الضنك تتمثل أعراضها فى حدوث حمى شديدة وصداع حاد وآلام فى المفاصل والعضلات.

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