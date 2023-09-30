ارتفاع حصيلة وفيات حمى الضنك في بنجلاديش إلى أكثر من 900 شخص

تجاوزت حصيلة ضحايا تفشى حمى الضنك فى بنجلاديش عتبة الـ900 حالة وفاة وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن السلطات الصحية فى بنجلاديش، وذلك البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا، تشير إلى أن التفشى بدأ خلال شهر مايو الماضى تقريبا.

ومن جهتهم، قال مسؤولون فى منظمة الصحة العالمية "إن المرض تفشى فى أنحاء البلاد، وأكثر من 130 ألف شخص أصيبوا بالمرض حتى الرابع من سبتمبر الجاري، ما يمثل ارتفاعا بمقدار 20 ضعفا مقارنة بالفترة ذاتها فى العام الماضي.

وحذر خبراء الصحة العالمية من أن تغيير المناخ يساهم فى انتشار حمى الضنك والأمراض الآخرى التى تسببها الفيروسات التى ينقلها البعوض.

جدير بالذكر أن حمى الضنك تتمثل أعراضها فى حدوث حمى شديدة وصداع حاد وآلام فى المفاصل والعضلات.