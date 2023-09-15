حريق دمر مئات المحال في بنجلاديش (فيديو)

اندلع حريق هائل في سوق بالعاصمة البنجلاديشية دكا، ما أدى إلى تدمير عدة مئات من المتاجر في الساعات الأولى من صباح الخميس، دون وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، انتشار الحريق في سوق محمدبور، الذي يبيع بشكل أساسي المواد الغذائية والسلع المنزلية.

واستغرقت القوات العسكرية ورجال الإطفاء 6 ساعات للسيطرة على الحريق، إذ واجهوا صعوبات في الوصول إلى الممرات والأزقة الضيقة للسوق.

وقال شاه جهان سيكدر، مسؤول خدمة الإطفاء، إن الحريق ربما يكون ناجما عن ماس كهربائي، لكن التحقيق جار لتحديد السبب الدقيق.

وأضاف أنه لم تقع إصابات في الحريق، حيث كان السوق مغلقا في ذلك الوقت وغادر معظم أصحاب المتاجر والعمال.

خسارة فادحة لأصحاب المحلات التجارية

وكبد الحريق أصحاب المحلات التجارية خسائر فادحة، حيث تحولت بضائعهم وممتلكاتهم إلى رماد.

وقال صاحب متجر يدعى عبد الكريم لوسائل الإعلام المحلية: “عائلتي كانت تعتمد على هذا المحل، ماذا أفعل الآن؟ لقد احترقت جميعها وتحولت إلى رماد”.

وقال إنه استثمر نحو 1.5 مليون تاكا “17600 دولار” في متجره الذي يبيع زيت الطهي والتوابل.

وقال صاحب متجر آخر، محمد علي، إنه فقد ما قيمته 2 مليون تاكا “23500 دولار” من البضائع، بما في ذلك الأرز والدقيق والسكر.

وقالت سلطات السوق، إنها ستحاول مساعدة أصحاب المتاجر المتضررين ببعض التعويضات، لكنها لن تكون كافية لتغطية خسائرهم.

وتشيع الحرائق في دكا ذات الكثافة السكانية العالية، والتي شهدت طفرة في البناء في السنوات الأخيرة، وغالبًا ما يتم ذلك دون اتخاذ تدابير السلامة المناسبة.

غالبًا ما تحدث الحرائق والانفجارات بسبب خلل في أسطوانات الغاز ومكيفات الهواء والأسلاك الكهربائية السيئة.

وفي إبريل/نيسان، أدى حريق في مجمع للتسوق في دكا إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء وإحراق نحو 5000 متجر.

في فبراير 2019، أدى حريق في منطقة تاريخية في دكا إلى مقتل 67 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتعهدت الحكومة بتحسين معايير السلامة من الحرائق واتخاذ إجراءات صارمة ضد البناء غير القانوني، لكن التقدم كان بطيئا.