العمال والفلاحين المصريين بالسعودية يتسابقون على توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي

في ظاهرة ملفتة توافدت أعداد غفيرة من العمال البسطاء والفلاحين المصريين على مقر السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية وذلك لتوثيق طلبات الترشيح الانتخابي.

منسق العمال والفلاحين في حملة دعم مصر

وقال منسق العمال والفلاحين في حملة دعم مصر "كن مع الوطن" أن هذا المشهد الفريد الذي حدث أمام مقر السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية يدعونا للفخر بهذه الطبقة الأصيلة من طبقات الشعب المصري بالمملكة العربية السعودية.

ومن ناحيته قال نصر مطر منسق حملة مواطن خارج مصر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن ما حدث من العمال والفلاحيين المصريين البسطاء في المملكة العربية السعودية يعكس رسالة هامة للجميع وهي أن الشعب المصري متمثلا في هذه الفئة التي هي أساس وأصل الشعب المصري يقفون صفا واحدا خلف وطنهم الغالي.