يورجن كلوب يعلق على التعاقد مع سوبوسلاي: "جاء بالفيديوهات"

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الطريقة التي أتبعها فريقه من أجل التعاقد مع اللاعب دومينيك سوبوسلاي، قادمًا من لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو"، انه لم يشاهد الكثير من المباريات للاعب مع فريقه السابق في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي.

وشدد على أن سوبوسلاي جاء إلى ليفربول عن طريق مقاطع الفيديو، بعد تحليل أدائه من خلال طاقم الريدز الفني، وأكتشفنا أنه اللاعب الذي ينقص الليفر.

وأكمل المدرب الألماني تصريحاته: "عند التعاقد مع سوبوسلاي وأيضًا أليكسيس ماك أليستر، نحن كنا واضحين تمامًا مع اللاعبين الذين أردناهم في ليفربول".

وأضاف: "رحيل جوردان هندرسون وفابينيو كان مفاجئًا في تلك اللحظة، لكن اختيار سوبوسلاي وأليستر ليس لهما أي علاقة برحيل هندرسون أو فابينيو".

الجدير بالذكر أن ليفربول حصل على خدمات سوبوسلاي من لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 70 مقابل مليون يورو، بعدما وقع على عقدم لمدة خمس سنوات مقبلة حتى صيف 2028.