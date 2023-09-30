حملة لرفع الاشغالات بشوارع مدينة نجع حمادى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى وبحضور طلعت على عبد الشافى نائب رئيس المركز، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمرافق ، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى .

حيث قامت الوحدة المحلية بشن حملة للقضاء على مغتصبى الطرق العامة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وبحضور طلعت على عبد الشافى نائب رئيس المركز ورئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية.

أستهدفت حملة اليوم ضبط بعض الباعة الجائلين والتحفظ على ما كان معهم وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المسترة، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.