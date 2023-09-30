حملة نظافة موسعة استعداداً للعام الدراسى الجديد بنجع حمادي

قاد مصطفى عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة المخلفات والقمامه بشوارع القرية وذلك تزامنآ مع بدء حلول العام الدراسي الجديد.

واستهدفت اعمال النظافة ورفع المعوقات والاشغالات بجوار المدارس وتمهيد الطريق العام والشوارع الفرعية وحول المدارس بالوحدة القروية، وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات ورفع جميع الاشغالات والباعة الجائلين حول المدارس .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز برفع حالة الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد.

و بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع التى بها مدارس والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

والعمل بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع حالة الاستعدادت القصوى للعام الدراسى الجديد، حفاظاً على ارواح ابنائنا الطلبة والطالبات وكذلك المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات ورفع ناتج تطهير الترع والمصارف اولا باول لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان ذلك لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه، وبالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى وذلك استعداد لبدء العام الدراسى الجديد .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.