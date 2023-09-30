التحريات تكشف لغز وفاة ربة منزل وأطفالها الأربعة بأسيوط

وكشفت التحريات الأولية لضباط مباحث مركز أسيوط، عن العثور على جثث ربة منزل وأطفالها الأربعة داخل منزلهم بقرية نجع سابا، بعد تعرضهم للاختناق بالغاز أثناء نومهم.

التحقيقات التي أجراها المقدم عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، تحت إشراف العقيد محمود بدوي رئيس قسم المنطقة المركزية، وبإشراف اللواء توفيق جاد مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط أنه أثناء نوم ربة منزل وأطفالها الأربعة داخل غرفة مغلقة بمنزلهم، قاموا بتشغيل مكيف صحراوي، مما أدى إلى سحب الأكسجين وتعرضهم للاختناق والذي تسبب في وفاتهم

وتوجه فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الجثث وتحديد أسباب الحادث.