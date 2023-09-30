تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مثيرة تجمعه بـ شاكيرا.. صفقة رابحة بالأراضي السعودية

أعلن تركي ال الشيخ مستشار هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تعاقده مع المغنية العالمية شاكيرا، لتقديم حفل غنائي ضخم في موسم الرياض، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

كواليس تعاقد تركي ال الشيخ مع شاكيرا

كشف تركي ال الشيخ كواليس تعاقده مع شاكيرا، مشيرًا إلى أنها تستعد لتقديم أول عروضها في موسم الرياض، بالإضافة إلى تواجد أكثر من سفير من بينهم الفنان أحمد عز، مضيفًا أنه يعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ورفع جودة الإنتاج.

تركي ال الشيخ وشاكيرا

ومن المقرر أن ينطلق موسم الرياض لعام 2023 في 28 أكتوبر المقبل تحت شعار "BigTime"، والذي صرح تركي آل الشيخ بأنه الموسم الجديد منه سيكون مختلفًا، وسيهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع.

في الوقت نفسه، أعلن آل الشيخ عن منطقة جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد.

موسم الرياض

وأضاف تركي ال الشيخ: "ستحتضن (بوليفارد سيتي) تجارب عالمية جديدة، من أبرزها: احتفال العملاق ديزني بذكراه المئوية عبر "قلعة ديزني"، و"هاوس أوف هايب"، وهي أكبر تجربة تربط بين العالم الفعلي والواقع الافتراضي، وأول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، بالإضافة إلى إقامة عالم باربي الذي سيُحيي تاريخ العلامة التجارية".

واستكمل آل الشيخ استعراض تجارب (بوليفارد سيتي) الجديدة: "بالإضافة لمتحف (CR 7) عن شخصية النجم كريستيانو رونالدو، وأول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة، وسيتضمن الموسم (كأس موسم الرياض) بمشاركة الهلال والنصر وناد عالمي آخر، وكذلك أكبر مهرجانات المصارعة في العالم "كراون جول" بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة "كأس موسم الرياض للتنس" بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات".

تركي آل الشيخ

كما أشار تركي ال الشيخ أن فعاليات الموسم الجديد ستشمل 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي: "سوق الأولين"، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، و"حديقة السويدي"، بالإضافة إلى إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.

على صعيد آخر، كرمت Spotify أمس الجمعة، النجمة شاكيرا، بأول يوم خاص لها، لتعلن يوم 29 سبتمبر بأنه يوم شاكيرا Shakira Day، وجاء ذلك بعد انتشار حملة #ShakiraDeservesADay، التي أنشأتها قاعدتها الجماهيرية الكولومبية، على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاكيرا

وكانت شاكيرا قد حصدت جائزة Video Vanguard، لتكون أول فنانة من أمريكا الجنوبية تحصل على هذه الجائزة في حفل توزيع جوائز MTV VMA 2023، هذا بالإضافة حصولها أيضًا على جائزة MTV VMA لأفضل تعاون، عن تعاونها مع كارول جي في أغنية"TQG".

وأعربت شاكيرا عن سعادتها البالغة لفوزها بهذه الجائزة قائلة: "أود أن أشكر ابنيَّ ميلان وساشا، شكراً لكما لإعطائي إحساساً بأني يمكنني فعل كل شيء، وأحب أن أشارك هذه الجائزة مع جمهوري، أنتم دائماً تدعموني، شكراً جزيلاً كونكم جيشي الحامي، ومساعدتي في خوض جميع معاركي".