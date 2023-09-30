بعد تصدر هاشتاج Big time..تركي آل الشيخ لمتابعيه: أبطال وماقد خذلتوني

استجاب متابعي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عب موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، لطلبه بالتفاعل مع الهاشتاج الذي دشنه تحت عنوان"Big Time"، حتى وصل للمركز الأول بترند تويتر ، كما تصدر تركي آل الشيخ موقع البث العالمي جوجل.

وكان تركي آل الشيخ، أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس، إقامة حدث ملاكمة ضخم على ملعب "kingdom Arena" "كينجدوم آرينا"، بين الثنائي "فيوري وأوسيك" ضمن موسم الرياض، على أن يتم تحديد موعد نزال الملاكمة بينهم في وقت لاحق.

وأكد أنه يثق أن مثل هذا الحدث سيكون عالميا وعلق:"حدث كبير زي هاذا لأول مرة في الملاكمة وفي kingdom_Arena سيسجل في التاريخ ويرتبط مع المكان ... واثق انكم بطلعونه ترند عالمي".

ودعا المتابعين التفاعل مع الحدث بتفعيل هاشتاج Big time ، وعلق:"اتمنى التفاعل مع الحدث على هاشتاق #Big_Time ومتأكد انكم حتوصلونه الترند الاول في العالم".

وكان مستشار الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد شوق جمهور وزوار موسم الرياض بأنه سيصدر لهم خبر مهم وعالمي عن فعالية مهمة وكتب:" في kingdom Arena سيتم الاعلان عنه وسيكون حدث تاريخي لأول مرة".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">FURY Vs USYK Signed! <br><br>EPIC BATTLE TO TAKE PLACE AS PART OF RIYADH SEASON<a href="https://twitter.com/hashtag/RiyadhSeason?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RiyadhSeason</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Big_Time?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Big_Time</a><a href="https://twitter.com/hashtag/FuryvsUsyk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FuryvsUsyk</a><br><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kingdom_Arena?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kingdom_Arena</a> <a href="https://t.co/3yGgsYIBI5">pic.twitter.com/3yGgsYIBI5</a></p>— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) <a href="https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1707777581632614501?ref_src=twsrc%5Etfw">September 29, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>