باريس سان جيرمان يواجه كليرمون بالدوري الفرنسي اليوم

يستعد فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي لمواجهة سهلة اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره كليرمون ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب " جبريل مونتبيد".

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت والقناة الناقلة

تنطلق صافرة لقاء مباراة باريس سان جيرمان وكليرمونت اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام كليرمون

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش، سكرينيار، ماركينيوس “أوجارتي”، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، فيتينيا، ايميري.

خط الهجوم: ، مبابي، أسينسيو