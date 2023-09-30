تفاصيل سقوط عصابة سرقة الدرجات النارية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالشروق، تحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، من (خفير - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم بإجراء بالفحص والتحري أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية).

يتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) " تم إلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وفي سياق آخر اعترف سائق القى القبض عليه لقيامه بطمس لوحات سيارة ميكروباص قيادته، بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة كشفها منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة )، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.