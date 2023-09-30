الليلة .. محمد شريف ضد طارق حامد في مواجهة مصرية بدوري روشن

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج والذي يلعب بصفوفه الدولي المصري محمد شريف نظيره فريق ضمك والمحترف به النجم طارق حامد في مواجهة مصرية بالجولة الثامنة، من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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يخوض الفريق الكروي بنادي الخليج مباراة اليوم وهو يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط ، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط .

موعد مباراة الخليج وضمك

يلتقي فريقا الخليج ضد ضمك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الخليج وضمك

وتذاع مباراة الخليج وضمك بشكل حصري عبر قناة “SSC ” الناقل الرسمي لمباريات دوري روشن السعودي / وسيقوم بالتعليق علي اللقاء عبدالله مغربي .



