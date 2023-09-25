الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمشاركة طارق حامد .. ضمك يهزم القيصومة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

ضمك والقيصومة
ضمك والقيصومة

 حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره فريق القيصومة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن دور الـ32 من عمر المسابقة.

 اقرأ أيضًا..

txt

الهلال السعودي يتعثر أمام ضمك بتعادل إيجابي مثير في الدوري

txt

نيمار يهدر فرصة الهدف الثاني لـ الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي(فيديو)

 وأحرز ضمك هدف التقدم الأول في المباراة بأقدام المحترف نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف أسان سيساي الهدف الثاني في الدقيقة 73.

 وسجل القيصومة هدف تقليص الفارق عن طريق لاعب ضمك سلطان عبود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بهدفين لهدف.

 

 خاض ضمك مباراة اليوم أمام القيصومة بتشكيل مكون:

 

 مصطفى زغبة، فاروق شافعي، سلطان فقيهي، سنوسي الهوساوي، طارق العنزري، طارق حامد، انتوليتش، ستانشيو، انكوندو، أحمد الزين، أسان سيساي.

مواد متعلقة

إيجالو يدخل دائرة المنافسة على هدافي الدوري السعودي بـ"هاتريك" ضمك

ضمك السعودي يسقط في ظهور طارق حامد الأول

النصر ينافس الأهلي على ضم نجم ضمك

رسميا.. نادي ضمك السعودي يعلن تعاقده مع طارق حامد

طارق حامد يقترب من الانتقال إلى ضمك على سبيل الإعارة

تشكيل ضمك الرسمي لمباراة الطائي في دوري روشن السعودي

ضمك يتعاقد مع خالد بن مشعط.. رسميًا
الجريدة الورقية