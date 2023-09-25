بمشاركة طارق حامد .. ضمك يهزم القيصومة ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره فريق القيصومة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين ضمن دور الـ32 من عمر المسابقة.

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وأحرز ضمك هدف التقدم الأول في المباراة بأقدام المحترف نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول من المباراة، ثم أضاف أسان سيساي الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وسجل القيصومة هدف تقليص الفارق عن طريق لاعب ضمك سلطان عبود بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز ضمك بهدفين لهدف.

خاض ضمك مباراة اليوم أمام القيصومة بتشكيل مكون:

مصطفى زغبة، فاروق شافعي، سلطان فقيهي، سنوسي الهوساوي، طارق العنزري، طارق حامد، انتوليتش، ستانشيو، انكوندو، أحمد الزين، أسان سيساي.